Швейцария ввела новые ограничения против РФ в рамках 12-го пакета санкций ЕС

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Правительство Швейцарии приняло решение о присоединении к нескольким ограничительным мерам в отношении РФ в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сказано в пресс-релизе властей.

Новые меры примут законную силу с 1 февраля. Так, Швейцария решила присоединиться к постепенному запрету на приобретение и на импорт алмазов из России. Также правительство воспользуется методами для соблюдения предельной стоимости на покупку нефти и нефтепродуктов РФ и для борьбы с попытками обойти ограничения.

Кроме того, Швейцария решила ограничить импорт товаров, приносящих России доход, – чугуна и сжиженного нефтяного газа. При этом вводится запрет на экспорт и продажу России химических веществ, литиевых батарей, нескольких видов двигателей для беспилотников, а также станков и деталей к ним.

Более того, россиянам нельзя будет больше управлять организациями в Швейцарии, связанными с криптоактивами. А для российского сектора услуг вводится ограничение на предоставление компаниям программного обеспечения (ПО).

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти были готовы к тому, что ЕС введет санкции, поэтому уже были разработаны варианты для обхода ограничительных мер.

Общее число введенных санкций достигло 18 772, уточнил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.



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