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Число санкций в отношении РФ выросло после того, как Евросоюз (ЕС) одобрил 12-й пакет ограничительных мер против России. Их количество достигло 18 772. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на телеграм-канал председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Так, по его словам, страны ЕС действуют по приказу США, чем наносят вред собственным жителям. Кроме того, он подчеркнул, что в Европе в ближайшие полгода ожидается спад в экономической сфере, что будет говорить о рецессии.

"Вашингтон рассчитывал, что уход западных компаний поможет задушить российскую экономику. Но руководство России имело другие планы и превратило бойкот западных компаний в удачу для государства", – уточнил спикер.

При этом, как он утверждает, покинувшие российский рынок западные компании потеряли свыше 103 миллиардов долларов. В свою очередь, ВВП России по итогам 2023 года увеличится на 3,5%, заключил Володин.

18 декабря Европейский союз согласовал 12-й пакет антироссийских санкций. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ. В рамках нового пакета ограничений ЕС внес в черный список 29 компаний и ряд физических лиц.

Кроме того, Евросоюз впервые принял решение оставлять в силе санкционные ограничения против россиян посмертно. Благодаря этому объединение хочет исключить риски финансирования спецоперации на Украине.



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