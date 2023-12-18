ЕС впервые решил оставить в силе санкции против граждан РФ посмертно

Фото: 123RF/yemelyanov

Евросоюз впервые принял решение оставлять в силе санкционные ограничения против россиян посмертно. Благодаря этому объединение хочет исключить риски финансирования спецоперации на Украине. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

"Решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов", – отмечается в сообщении.

Согласно решению, такие меры могут принять в случае, если Совет ЕС сочтет, что существует вероятность применения соответствующих активов для финансирования СВО.

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций в отношении РФ. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из России. Кроме того, в черный список попали 29 компаний и ряд физических лиц.

В частности, ЕС впервые включил в санкционный режим против РФ возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица. Объединение планирует включать в санкции и замораживать европейские активы компаний и предпринимателей РФ, которые получат ресурсы европейских компаний, ушедших из РФ, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал.

"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков