ЕС впервые разрешил конфисковать финансовые активы юрлица или физлица из РФ

Фото: 123RF/gesrey

Евросоюз впервые включил в санкционный режим против РФ возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица.

Решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство союза решит лишить данное лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им.

Это означает, что Евросоюз планирует включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые получат ресурсы европейских компаний, ушедших из РФ, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал. Эти средства будут конфисковывать, чтобы выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.

Ранее сообщалось, что 18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций в отношении РФ. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из России. Кроме того, в черный список попали 29 компаний и ряд физических лиц.

Помимо этого, ЕС смягчил ограничения в отношении туристов из РФ на ввоз в страны сообщества предметов личного пользования. Речь идет о предметах гигиены и одежде. Кроме того, разрешен въезд из России машин европейских граждан и автомобилей с дипломатическими номерами.

"Деньги 24": о влиянии санкций США на москвичей