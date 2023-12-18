ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования для туристов из РФ

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Евросоюз смягчил ограничения в отношении путешественников из России на ввоз в страны союза предметов личного пользования, передает ТАСС.

В том числе речь идет о предметах гигиены и одежде. Также разрешен въезд из России автомобилей европейских граждан и автомобилей с дипломатическими номерами.

Ранее депутаты Европейского парламента потребовали от Еврокомиссии пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз и назвали такую интерпретацию ограничений чрезмерным исполнением санкций и дискредитацией санкционного инструмента.

При этом депутаты призывают ужесточить санкции против России, так как, по их мнению, введенных ранее ограничений недостаточно.

Европейская комиссия в сентябре 2023 года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ. Поэтому россияне теперь не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза.

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