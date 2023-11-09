Европарламент потребовал от ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян

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Европарламент (ЕП) потребовал от стран Евросоюза (ЕС) не прибегать к конфискации личных вещей и автомобилей россиян. Об этом сказано в резолюции, размещенной на сайте ЕП.

В резолюции депутаты призывают ужесточить санкции против России, так как, по их мнению, введенных ранее ограничений недостаточно. Кроме того, депутаты признают, что некоторые компании в Европе обходят санкционные запреты в отношении РФ.

"Европарламент подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций", – сказано в документе ЕП.

10 сентября в ЕС подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны Союза на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом.

На фоне возникшего резонанса Еврокомиссия скорректировала свое пояснение и призвала национальные органы стран Евросоюза оценивать каждый конкретный случай отдельно.

Между тем уже 12 сентября запреты на въезд автомобилей с российскими номерами начали вводить страны Прибалтики. Сначала это сделали власти Литвы, а затем и Латвии. 13 сентября к ним присоединилась Эстония.

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