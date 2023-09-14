Эстония, Латвия и Литва не смогли договориться о конфискации автомобилей из РФ

Эстония, Латвия и Литва не смогли договориться о конфискации автомобилей из России. Ранее прибалтийские страны объявили, что теперь будут соблюдать рекомендацию Еврокомиссии по ужесточению санкций.

В частности, машины собирались отправлять на утилизацию. Однако как поступать, например, с припаркованным на улице транспортом, так и не решили. Пока ограничиваются тем, что разворачивают водителей на границе.

Кроме того, стали поступать сообщения о том, что Литва не пропустила десятки машин из Калининградской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.