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14 сентября, 18:15

Политика

Эстония, Латвия и Литва не смогли договориться о конфискации автомобилей из РФ

Эстония, Латвия и Литва не смогли договориться о конфискации автомобилей из РФ

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Эстония, Латвия и Литва не смогли договориться о конфискации автомобилей из России. Ранее прибалтийские страны объявили, что теперь будут соблюдать рекомендацию Еврокомиссии по ужесточению санкций.

В частности, машины собирались отправлять на утилизацию. Однако как поступать, например, с припаркованным на улице транспортом, так и не решили. Пока ограничиваются тем, что разворачивают водителей на границе.

Кроме того, стали поступать сообщения о том, что Литва не пропустила десятки машин из Калининградской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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