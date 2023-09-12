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После саммита G20 президент Украины Владимир Зеленский осознал, что в скором времени может потерять всех своих союзников, а его страна будет изолирована. Об этом сообщает издание Rebelión.

"Украина признает усиливающуюся изоляцию на фоне призывов к началу переговоров и прекращению <…> военных действий, в которых у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов на успех. Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов Папу Римского, Китай, а теперь и все страны G20", – указано в материале.

В СМИ добавили, что в итоговом документе после саммита стран "Большой двадцатки" не было пункта, который касался бы оказания поддержки Киеву, как это было в прошлом коммюнике.

Вероятно, произошедшее могло привести к столь яркой реакции со стороны представителей Киева, предположило издание.

"НАТО уже не может продолжать помогать ослабленной украинской армии деньгами, отборными войсками, советниками, наемниками и оружием, например, с обедненным ураном", – резюмировали в материале.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что саммит G20 – это не то место, где стоит ждать подвижек в дипломатическом решении украинского конфликта.

До этого СМИ отмечали, что итоговая декларация саммита G20 стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Формулировки итоговой декларации говорят об отсутствии единой позиции в поддержку Киева среди западных стран, добавили журналисты.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, саммит "двадцатки" в Нью-Дели стал переломным, Западу не удалось "украинизировать" повестку встречи. Помимо этого, он отметил, что итоги встречи G20 придадут позитивный импульс усилиям по реформе МВФ и ВТО.



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