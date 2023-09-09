Декларация G20 стала ударом Западу из-за отсутствия консенсуса по Украине – СМИ

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Итоговая декларация саммита G20, который проходит в Индии, стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

"Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину", – сообщает издание.

Британское издание отмечает, что формулировки итоговой декларации G20, посвященные украинскому конфликту, говорят об отсутствии единой позиции в поддержку Киева среди западных стран.

Ранее сообщалось, что представители Большой двадцатки (G20) признали различие взглядов и оценок среди членов сообщества относительно ситуации на Украине. Участники встречи оценили разные точки зрения на происходящий конфликт и призвали действовать в соответствии с целями и принципами устава ООН.

Британский премьер-министр Риши Сунак назвал язык коммюнике жестким по отношению к России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале призвала не поддаваться на провокации западных средств массовой информации по теме интерпретации итогового заявления саммита стран Большой двадцатки.