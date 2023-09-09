Журналисты на саммите G20 выстраивались в очередь за фото с российским флагом

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Журналисты со всего мира, освещавшие саммит G20 в Нью-Дели, фотографировались с флагом РФ, который принесла на саммит репортер из России. Об этом сообщает РИА Новости.

На площадку саммит Большой двадцатки российский флаг принесла журналистка Екатерина Надольская. Это не первый раз, когда она устанавливала флаг России на площадке крупных международных встреч. Так, несколько недель назад она ездила с российским триколором на саммит БРИКС, где он также пользовался большой популярностью.

"Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят спасибо за то, что я привезла этот флаг. Некоторые даже завидуют, так как забыли свои флаги, но мы – российская сторона – постарались и привезли", – сообщила журналистка.

Надольская отметила, что была удивлена тем, как жители Индии поддерживают Россию и уважают российского лидера Владимира Путина.

В Индии проходит саммит Большой двадцатки 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран G20 и еще девяти государств, среди которых – Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Большой двадцатки (G20) в тексте декларации по итогам саммита признали различие взглядов и оценок среди членов сообщества относительно ситуации на Украине. Участники встречи приняли во внимание все последствия боевых действий.