Захарова призвала не поддаваться на провокации западных СМИ о заявлении G20

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации западных средств массовой информации по теме интерпретации итогового заявления саммита стран Большой двадцатки. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова призвала избегать провокаций о финальном документе по итогам саммита G20. Она отметила, что только официально опубликованный текст является согласованным.

"До этого может быть все что угодно. Можно комментировать ход переговоров. Но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру, не возьмется ни один шерпа", – отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила недавний саммит БРИКС, который состоялся несколько недель назад. Захарова отметила, что прием шестого члена в объединение был дополнен уже после согласования и переданного в СМИ рядом источников списка новых членов.

Ранее в МИД РФ заявили, что члены G20 на саммите в Нью-Дели намерены принять Африканский союз. Отмечается, что Россия одной из первых поддержала данную заявку наших африканских партнеров. В МИД РФ также добавили, что страны "семерки" оказывают давление на Индию для фиксации в документации итогов саммита G20 своих односторонних подходов по конфликту на Украине. На этом фоне индийская сторона придерживается нейтральности, исходя из экономического мандата G20.