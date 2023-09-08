В МИД РФ заявили, что члены G20 на саммите в Нью-Дели намерены принять Африканский союз

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Участники саммита G20, который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября, хотят принять в свои ряды Африканский союз, этот пункт добавлен в проект декларации лидеров. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

"Россия одной из первых поддержала данную заявку наших африканских партнеров", – говорится в сообщении.

Также, как отметили в ведомстве, страны "семерки" оказывают давление на Индию для фиксации в документации итогов саммита G20 своих односторонних подходов по конфликту на Украине. В МИД подчеркнули, что на этом фоне индийская сторона придерживается нейтральности, исходя из экономического мандата G20.

"Индия отвергла требования Запада по приглашению Украины к участию во встречах этого формата, тем самым не дав США и их союзникам нивелировать весомые практические достижения годичной "вахты" Нью-Дели своими конъюнктурными соображениями", – добавили в министерстве.

При этом МИД РФ заявляет, что старания искусственно насытить повестку саммита вопросами мира и безопасности грозят потерей дееспособности формата.

Ранее сообщалось, что страны, входящие в Группу двадцати, готовы предоставить членство в объединении Африканскому союзу. По информации Bloomberg, официальное заявление будет сделано в рамках саммита G20, который состоится в Индии 9–10 сентября.

В конце июля Владимир Путин поддержал инициативу Африканского союза стать полноценным участником "Большой двадцатки". Российский лидер выразил надежду, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в сентябре.

Он также сообщил о готовности Москвы содействовать "укреплению суверенитета африканских государств". По его словам, Россия поспособствует тому, чтобы Африка стала одним из полюсов многополярного мира.

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