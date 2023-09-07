Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине – CМИ

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Страны Группы двадцати (G20) выработали единый подход к конфликту на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Все страны G20 пришли к единому подходу относительно войны на Украине", – заявил неназванный французский чиновник.

Он также заявил, что Китай смягчил свою позицию по украинскому конфликту в преддверии саммита G20.

Отмечается, что государствам еще необходимо найти компромисс с Россией.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разочаровался после того, как узнал, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетит саммит G20 и не сможет провести переговоры с американским лидером.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин не планирует присутствовать лично на саммите G20 в Индии в сентябре.

По поручению президента российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступит 9 и 10 сентября на двух пленарных заседаниях в Нью-Дели.



В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров