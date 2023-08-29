16:21Политика
Захарова подтвердила, что Лавров представит РФ на саммите G20 в Индии
Фото: kremlin.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров по приказу президента РФ Владимира Путина поедет от делегации России на саммит Группы двадцати (G20) в Индию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров", – заявила она.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не планирует присутствовать лично на саммите G20 в Индии в сентябре.
Однако он не исключил того, что российский лидер может принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Также Песков добавил, что информация о встрече Путина с другими участниками уточняется.
В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров
Читайте также