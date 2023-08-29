Захарова подтвердила, что Лавров представит РФ на саммите G20 в Индии

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Глава МИД РФ Сергей Лавров по приказу президента РФ Владимира Путина поедет от делегации России на саммит Группы двадцати (G20) в Индию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров", – заявила она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не планирует присутствовать лично на саммите G20 в Индии в сентябре.

Однако он не исключил того, что российский лидер может принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Также Песков добавил, что информация о встрече Путина с другими участниками уточняется.

В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров