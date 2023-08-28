Песков анонсировал международные визиты Путина осенью

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У главы государства Владимира Путина осенью запланированы встречи в других странах. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать", – заявил он.

Также Песков добавил, что Кремль по понятным причинам не будет заранее сообщать о поездках Владимира Путина.

В ближайшее время должен пройти международный саммит G20, который состоится в Индии 9–10 сентября. По словам пресс-секретаря российского лидера, Владимир Путин не собирается участвовать в этом мероприятии.

На прошлой неделе глава государства по видеосвязи участвовал в работе саммита БРИКС, который состоялся в Йоханнесбурге. Россию вместо Путина представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также в скором времени пройдут переговоры главы РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В МИД РФ рассказали о переговорах Сергея Лаврова с главой МИД Турции