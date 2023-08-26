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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обсудить с Владимиром Путиным возможность возобновления поставок украинского зерна на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на политолога и экономиста Айдына Сезера.

Эксперт отметил, что Турции необходимо украинское зерно, и поэтому Эрдоган будет предлагать возобновить поставки хотя бы в течение года.

"Возможно, на встрече между президентами Эрдоганом и Путиным турецкая сторона будет предлагать снять блокаду России в отношении поставок украинского зерна в течение года", – отмечает эксперт.

При этом, политолог отметил, что Турция не поддержит инициативы Украины по поиску альтернативных маршрутов поставки зерна, чтобы не ухудшать отношения с Россией.

"Турция готова пойти на заключение договора, в котором будет принимать участие Россия. Если этого не произойдет, то Турция должна будет выработать другую форму сотрудничества или взаимопонимания с Россией, чтобы российское зерно попало как в Турцию, так и на мировые рынки", – отметил эксперт.

Реализация зерновой сделки – заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном – была прекращена 17 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления с 18 июля. Президент России Владимир 17 сообщил о прекращении зерновой сделки. Он отметил, что условия сделки в отношении России не выполнялись.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва сохраняет каналы диалога, так как они необходимы в "самый острый момент".

Напомним, что встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в Сочи 4 сентября.