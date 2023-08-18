Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки – СМИ

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Россия, Турция и Катар разрабатывают новое соглашение, которое могло бы стать альтернативой зерновой сделке. Об этом сообщает Bild со ссылкой на переписку между МИД и посольствами России и Турции в период с 21 июля по 8 августа.

Согласно инициативе, продовольствие будет направляться в бедные страны, преимущественно в африканские. Организатором поставок выступит Турция, а Катар станет спонсором, следует из материала издания.

По данным СМИ, сделка может быть заключена в предстоящие выходные в Будапеште. Якобы для этого туда вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Однако министр иностранных дел Турции Хакан Фидан настаивает на возобновлении прежнего соглашения. Зерно, по его мнению, должно поставляться и с Украины.

17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Владимир Путин заявлял, что это также связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись. Российский лидер, в частности, обратил внимание, что сделка потеряла гуманитарную суть.

Позже Путин заявил о планах РФ бесплатно поставить зерно четырем африканским странам. Продовольствие в объеме 25–50 тысяч тонн будет направлено Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрее.



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