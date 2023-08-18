18 августа, 21:08Политика
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки – СМИ
Фото: 123RF/fotokostic
Россия, Турция и Катар разрабатывают новое соглашение, которое могло бы стать альтернативой зерновой сделке. Об этом сообщает Bild со ссылкой на переписку между МИД и посольствами России и Турции в период с 21 июля по 8 августа.
Согласно инициативе, продовольствие будет направляться в бедные страны, преимущественно в африканские. Организатором поставок выступит Турция, а Катар станет спонсором, следует из материала издания.
По данным СМИ, сделка может быть заключена в предстоящие выходные в Будапеште. Якобы для этого туда вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Однако министр иностранных дел Турции Хакан Фидан настаивает на возобновлении прежнего соглашения. Зерно, по его мнению, должно поставляться и с Украины.
17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Владимир Путин заявлял, что это также связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись. Российский лидер, в частности, обратил внимание, что сделка потеряла гуманитарную суть.
Позже Путин заявил о планах РФ бесплатно поставить зерно четырем африканским странам. Продовольствие в объеме 25–50 тысяч тонн будет направлено Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрее.
В нескольких регионах РФ может быть дефицит зерна
Читайте также