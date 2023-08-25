17:59Политика
Песков заявил, что формат участия РФ в саммите G20 пока не определен
Фото: kremlin.ru
Решение о том, кто и в каком формате будет представлять Россию на предстоящем саммите G20 в Индии, находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, мог бы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров представить российскую сторону очно в рамках саммита.
"Вопрос об участии прорабатывается. Как только будет принято решение – сообщим", – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее Песков заявлял, что Владимир Путин не планирует присутствовать лично на саммите G20 в Индии в сентябре.
Однако он не исключил того, что российский лидер может принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Также Песков добавил, что информация о встрече Путина с другими участниками уточняется.
До этого советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что американский лидер Джо Байден примет участие в саммите G20. Он уточнил, что лидеры стран "Большой двадцатки" обсудят вопросы экологии и переход к чистой энергетике, конфликт на Украине и другое.
Саммит G20 пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели. Предполагается, что он состоится в очном режиме.
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