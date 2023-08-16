В МИД Индии объяснили, почему Зеленский не получил приглашение на саммит G20

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"Большая двадцатка" не должна решать конфликт между Россией и Украиной, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос, почему украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20.

"G20 следует заниматься тем, для чего она создана, и это причина принятого нами решения", – цитирует его РБК.

Ранее стало известно, что президента Украины не пригласили принять участие в саммите. Это подтвердили представители индийской стороны, отметив, что саммит G20 – это не площадка для геополитических дискуссий.

Саммит "Большой двадцатки" планируется провести 9–10 сентября в Нью-Дели. Предполагается, что он состоится в очном режиме. Владимир Путин пока не принял решение по поводу поездки на саммит.

Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи выразил надежду на очное участие всех лидеров стран Группы двадцати в саммите.



Новости часа: в Кремле не исключили визита Путина в Индию на саммит G20