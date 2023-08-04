В Кремле еще не приняли решение, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20

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Решение о том, кто возглавит делегацию РФ на саммите G20, еще не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, есть ли понимание, кто отправится от России на саммит "Большой двадцатки" в сентябре.

"Нет, пока не появилось (ясности. – Прим. ред.)", – ответил он.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели. Планируется, что он состоится в очном режиме. Владимир Путин пока не принял решение по поводу поездки на саммит.

Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи выразил надежду на очное участие всех лидеров стран Группы двадцати в саммите.

Также стало известно, что Путин поддержал инициативу Африканского союза стать полноценным участником G20. Он также заявил о готовности Москвы содействовать "укреплению суверенитета африканских государств". По его словам, Россия поспособствует тому, чтобы Африка стала одним из полюсов многополярного мира.



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