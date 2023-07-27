Путин выразил надежду на присоединение Африканского союза к G20 как постоянного члена

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Владимир Путин поддержал инициативу Африканского союза стать полноценным участником Группы двадцати. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова российского лидера в ходе встречи с нынешним председателем Афросоюза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани.

"Россия одной из первых откликнулась на инициативу президента Сенегала на посту председателя Афросоюза о предоставлении Африканскому союзу полноправного членства в G20. Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита "двадцатки" в Нью-Дели", – заявил президент РФ.

Путин также выразил готовность Москвы содействовать "укреплению суверенитета африканских государств". По его словам, Россия поспособствует тому, чтобы Африка стала одним из полюсов многополярного мира.

Российский лидер отметил роль Африканского союза в регионе и заявил, что организация "формирует современную структуру безопасности на континенте". Москва поддерживает включение союза в ведущие международные организации, резюмировал Путин.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия – Африка". В приветственном обращении по случаю мероприятия Путин подчеркнул, что Россия намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что число участников саммита сократилось из-за графика лидеров африканских стран. Песков также отметил попытки западных государств надавить на страны Африки, чтобы препятствовать участию их глав в саммите.

Песков сообщил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите "Россия – Африка"