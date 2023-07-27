Президент Комор заявил, что авторы африканского мирного плана снова обсудят его с Путиным

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Авторы африканской мирной инициативы рассчитывают на конкретные результаты урегулирования украинского конфликта и планируют обсудить планы на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.

"Из того, что мы видели в последние дни, ситуация стала только хуже. Тем не менее мы не собираемся сдаваться", – приводит его слова РИА Новости.

Ассумани заявил, что на встрече с Путиным африканские лидеры обсудят мирную инициативу и посмотрят, как они смогут "перезапустить систему для достижения конкретных результатов".

17 июня главы шести стран Африки, в том числе Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, прибыли в Санкт-Петербург. Там они встретились с Владимиром Путиным.

В ходе переговоров российский лидер подчеркнул, что ценит заинтересованность африканских стран в поиске путей урегулирования конфликта. На встрече делегация представила Путину мирную инициативу, которая состоит из десяти пунктов.