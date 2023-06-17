Зеленский заявил, что не понимает решения глав стран Африки посетить РФ для переговоров

Фото: EPA/TAСС/DUMITRU DORU

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит логики в поездке африканских лидеров в Россию. Об этом сообщает Reuters.

"Это их решение, насколько оно логично, я действительно не понимаю", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что они лидеры свободных стран и это их выбор.

Миротворческая миссия стран Африки, в которую, в частности, входят президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, 16 июня посетила Киев. Африканская делегация ищет пути мирного разрешения конфликта на Украине.

17 июня делегация встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Во время поездки делегации не обошлось без инцидентов. Так, службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамапоса заблокировали в самолете после их прибытия в Польшу, которую делегация посещала на пути в Россию.

В МИД Польши заявили, что самолет с охраной президента ЮАР был задержан из-за наличия на борту "опасных материалов, на ввоз которых представители страны не имели разрешения".