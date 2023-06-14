Посол ЮАР в России подтвердил приглашение Путина на саммит БРИКС в августе

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Власти ЮАР направили президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла страны в Москве Мзувукиле Макетуку.

"Все президенты БРИКС были приглашены на саммит в ЮАР в августе, и все лидеры приняли приглашение. Ничего не изменилось, ЮАР ничего не меняла", – сказал Макетука.

Дипломат также опроверг слухи о переносе саммита в Китай. Он указал, что министр страны не подтвердила соответствующую информацию в СМИ, с тех пор новых данных не поступало.

Как уточнил Макетука, саммит в Йоханнесбурге должен, как и планировалось, пройти в августе этого года.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина. Согласно указу зарубежных судей, российского лидера следует арестовать в случае, если он окажется на территории одной из стран – участниц Римского статута МУС. ЮАР является членом МУС.

В связи с таким решением президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что страна выйдет из МУС. Он назвал суд "пристрастным" и подверг сомнению выдачу ордера на арест Путина. Отмечается, что для выхода из МУС необходимо получить разрешение национального парламента ЮАР.

Позже сообщалось, что ЮАР готовится принять на саммите в августе всех лидеров стран БРИКС, включая президента России Владимира Путина. Приглашение Путину направил лично президент ЮАР Сирил Рамапоса, добавили южноафриканские дипломаты.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет представлена на должном уровне во время встречи глав БРИКС в ЮАР в августе. Так он прокомментировал вопрос, приедет ли Владимир Путин на саммит.

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