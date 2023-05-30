В МИД ЮАР исключили распространение иммунитета БРИКС на ордеры международных судов

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Иммунитет для встреч БРИКС призван защитить исключительно конференцию и не распространяется на ее участников. Об этом заявили в МИД Южно-Африканской Республики (ЮАР).

"Это стандартное предоставление иммунитета, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия. Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам", – цитирует ведомство РИА Новости.

До этого в МИД ЮАР гарантировали предоставление иммунитета всем участникам саммитов БРИКС с 1 по 2 июня и с 22 по 24 августа. Это следовало из документа ведомства от 29 мая.

Помимо этого, президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее говорил о возможности рассмотрения варианта выхода страны из состава Международного уголовного суда (МУС) в соответствии с решением правящей партии Африканский национальный конгресс. Позже это заявление было названо ошибочным.

Одним из потенциальных участников саммита БРИКС в ЮАР является Владимир Путин. Ранее МУС выдал ордер на его арест. Согласно указу зарубежных судей, российского лидера следует арестовать в случае, если он окажется на территории одной из стран – участниц Римского статута МУС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что решения о формате участия Путина в саммите БРИКС еще не принималось.

