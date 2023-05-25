17:30Политика
Решение по формату участия Путина в саммите БРИКС пока не принималось – Песков
Фото: kremlin.ru
Решение по формату участия Владимира Путина в саммите БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) пока не принималось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, есть ли ясность по формату участия президента в саммите.
"Пока нет", – ответил Песков.
В начале апреля сообщалось, что ЮАР готовится принять всех лидеров стран БРИКС, в том числе президента России, на саммите в августе.
Представитель ЮАР в объединении Анил Суклал добавил, что приглашение Путину направил президент ЮАР Сирил Рамофоса, и российский лидер поблагодарил за приглашение.
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