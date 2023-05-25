Решение по формату участия Путина в саммите БРИКС пока не принималось – Песков

Фото: kremlin.ru

Решение по формату участия Владимира Путина в саммите БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) пока не принималось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, есть ли ясность по формату участия президента в саммите.

"Пока нет", – ответил Песков.

В начале апреля сообщалось, что ЮАР готовится принять всех лидеров стран БРИКС, в том числе президента России, на саммите в августе.

Представитель ЮАР в объединении Анил Суклал добавил, что приглашение Путину направил президент ЮАР Сирил Рамофоса, и российский лидер поблагодарил за приглашение.

