Санду заявила, что Путина арестуют, если он решит приехать в Молдавию

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Владимира Путина арестуют, если он решит приехать в Молдавию. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в эфире Euronews Romаnia.

При этом она сослалась на решение Международного уголовного суда (МУС).

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти не позволят Путину въехать в страну. Он подчеркнул, что государство не будет терпеть попыток вмешательства в свою внутреннюю политику со стороны РФ.

Вместе с этим он указал, что в стоп-лист будут попадать не только политики, но и различные деятели культуры, которые участвуют в избирательных кампаниях в Молдавии. Так, он упомянул российского артиста Филиппа Киркорова.

В марте этого года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.