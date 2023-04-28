Власти Молдавии заявили, что не позволят Путину въехать в страну

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Действующие власти Молдавии не позволят въехать в страну российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, пишет РИА Новости.

Он также добавил, что Молдавия не станет терпеть попыток вмешательства в свою внутреннюю политику со стороны представителей РФ.

По словам премьер-министра, речь идет не только о политиках, но и о различных деятелях культуры, которые участвуют в избирательных кампаниях в Молдавии. В частности, Речан упомянул российского певца Филиппа Киркорова.

Ранее Дорин Речан заявил, что молдавские власти составили довольно большой список официальный лиц РФ, которые не смогут въехать в страну. Однако до сих пор он не был опубликован. Сам премьер-министр также отказался сообщать, кто именно входит в список.

27 апреля Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. По его словам, МВД готовит все необходимые регламенты, после чего объявят, как будут документировать и наказывать тех, кто нарушает закон.

До этого премьер-министр Молдавии выступил за ограничение передвижения двум российским сотрудникам посольства. Он также поблагодарил министра иностранных дел Молдавии Николая Попеску за отказ во въезде в страну российским чиновникам.