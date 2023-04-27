В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты, передает РИА Новости.

По его словам, МВД готовит все необходимые регламенты, после чего объявят, как будут документировать и наказывать тех, кто нарушает закон.

"Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 Мая в прошлом году. Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано", – сказал премьер.

11 апреля Конституционный суд Молдавии постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z ввели в соответствии с законом, но применять наказание за их использование можно только, если их использовали для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений.

Политики и гражданские активисты подвергли это решение критике из-за возможности различных толкований.

Ранее в России стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Более 30 тысяч волонтеров в преддверии Дня Победы будут раздавать ленточки в семи тысячах точках во всех регионах РФ. Также акция пройдет и в других странах, в том числе Египте, Тунисе, Армении, Ливане и Сербии.

До 8 мая георгиевские ленты будут раздавать и пассажирам ЦППК. Их можно будет получить на Ярославском, Белорусском и Павелецком вокзалах с 12:00 до 15:00. Всего планируется раздать 45 тысяч лент.

