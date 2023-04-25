Продажи билетов на фестиваль "Спасская башня" начались в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый этап продажи билетов на XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве. Мероприятия пройдут на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.

"Мы рады сообщить зрителям, гостям и поклонникам фестиваля "Спасская башня", что на официальном сайте фестиваля открыта продажа билетов. Уверены, что шоу этого года покорит сердце даже самого искушенного зрителя и не оставит никого равнодушным. Мы как организаторы сделаем для этого все и даже немного больше", – заявил руководитель Международного культурного центра "Спасская башня" Сергей Смирнов.

Кроме официальной страницы фестиваля, билеты можно купить на сайте Concert.ru и в кассе компании по адресу Цветной бульвар, дом 30, корпус 1. Их стоимость составляет от 1,8 до 7,5 тысячи рублей. Организаторы мероприятия призвали к бдительности и попросили не приобретать билеты с рук и у третьих лиц.

Ранее организаторы объявили даты проведения книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве. В этом году мероприятие состоится с 2 по 6 июня. В фестивале планируют принять участие более 400 издательств из нескольких десятков российских регионов.

