На ВДНХ пройдет более 100 мероприятий в период весенних школьных каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В период весенних каникул, с 10 по 16 апреля, в Москве на территории ВДНХ пройдет более 100 мероприятий, которые будут доступны посетителям всех возрастов. Об этом рассказала руководитель департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности АО "ВДНХ" Наталья Задворная.

"У нас есть замечательный Музейный город – это 24 площадки, которые приглашают всех школьников. У нас есть и специальные предложения в виде бесплатных экскурсий, лекций, мастер-классов. Также из интересного – 200-летний юбилей Островского, которому будет посвящена отдельная программа", – отметила она.

Задворная добавила, что программа, которая пройдет во время весенних каникул, подойдет как для школьников, так и для посещения всей семьей.

"У нас большое многообразие программ, каждый найдет себе занятие по душе. Что касается программ, у нас есть интересные кейсы в центре "Космонавтика и авиация", которому на этой неделе исполняется пять лет", – отметила она.

Также москвичи и гости столицы могут изучить мероприятия при помощи комбинированной программы, которая позволяет посетить сразу несколько музеев в один день, резюмировала Задворная.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что с 18 апреля и до конца весны в столице пройдут Дни исторического и культурного наследия. Будет организовано более 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам культурного наследия. В основной программе будут представлены классические московские особняки XVIII–XIX веков, среди которых есть усадьбы Разумовского, Рахмановых, Барышникова и многое другое.



Собянин: в Дни исторического и культурного наследия пройдет более 500 бесплатных экскурсий

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