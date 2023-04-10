Собянин: в Дни исторического и культурного наследия пройдет более 500 бесплатных экскурсий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 18 апреля и до конца весны в Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Давно полюбившаяся москвичам акция дает возможность посетить памятники архитектуры, закрытые в обычное время", – заявил он.

Мэр добавил, что в Москве организуют более 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам культурного наследия. В основной программе будут представлены классические московские особняки XVIII–XIX веков, среди которых есть усадьбы Разумовского, Рахмановых, Барышникова и многое другое.

"Впервые после реставрации в акции участвуют павильон "Физика" на ВДНХ, Литературный институт на Тверском бульваре, Театр на Бронной", – отметил градоначальник.

Экскурсии "Многоэтажное наследие" будут посвящены новаторской архитектуре начала 20 века, рассказал Собянин. Граждане смогут посмотреть доходный дом Быкова, здание Центрсоюза, посетить крышу дома Наркомфина.



Отдельные программы составили для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья, резюмировал он.

Ранее Собянин сообщал, что вторая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в Москве на ВДНХ с 6 по 9 мая. Более 400 главных российских брендов представят образцы мебели, предметов интерьера и отделочных материалов. Посетители мероприятия смогут изучить представленные предметы интерьера и приобрести подходящие для себя изделия.



Собянин рассказал о новых направлениях "Московской технической школы"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!