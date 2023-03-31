Свыше 400 брендов РФ примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Вторую Московскую неделю интерьера и дизайна организуют на ВДНХ с 6 по 9 мая. На мероприятии свыше 400 главных российских брендов представят образцы мебели, предметов интерьера и отделочных материалов, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Посетители смогут приобрести подходящие изделия из огромного ассортимента. Также будет деловая программа: открытые лекции и мастер-классы известных производителей, дизайнеров и архитекторов. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация на официальном сайте", – поделился градоначальник.

По словам Собянина, ноябрьская первая Московская неделя дизайна и интерьера показала, что продукция отечественных производителей не уступает зарубежной. На тот момент в мероприятии поучаствовали свыше 350 компаний, среди которых свои товары представили 17 международных брендов.

Мэр отметил, что благодаря выставке производители расширили клиентскую базу, а также встретились с коллегами и нашли новых партнеров как в РФ, так и за рубежом.

В ноябре прошлого года заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что первую Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 213 тысяч человек. Программы посетили начинающие специалисты и эксперты, потенциальные покупатели и просто интересующиеся современным дизайном.

В Московской неделе интерьера и дизайна участвуют 350 компаний

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