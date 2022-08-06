В Москве определили победителей премии MUF Community Awards 2022

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Москве определили победителей ежегодной премии Moscow Urban Forum Community Awards 2022, сообщает ТАСС. Награды вручили 71 финалисту в 18 номинациях.

Премию ежегодно присуждают городским сообществам и независимым проектам в рамках Московского урбанистического форума. Также отмечают инициативы, которые внесли значительный вклад в развитие столицы или задали направление, которое способствовало переменам в лучшую сторону в жизни москвичей.

В этом году в конкурс включили пять новых категорий: "Город для животных", "Городские сервисы", "Новые пространства", "Зеленый город: медиа", "Город для бизнеса". Всего экспертный совет отобрал в лонг-лист премии более 250 проектов, в финал вышел 7й проект.

В номинации "Городские технологии" победителем стало приложение для детей с ментальными особенностями "Я иду в музей", в номинации "Город для бизнеса" – обучающие программы Business Relation. Лучшим городским сервисом назвали онлайн-сервис "Магнит Аптека", победителем в номинации "Дизайн в городе" стал парк "Яуза".

Дом культуры "ГЭС-2" победил в категории "Новые пространства", при этом специальный приз в этой номинации получил парк Малевича. Всероссийский полумарафон "Забег.РФ" выиграл в номинации "Спортивно-оздоровительные проекты", а благотворительный фонд "Старость в радость" стал лучшим благотворительным и социальным проектом. Сервис по присмотру за питомцами "Гуляй виляй" выбрали победителем в категории "Город для животных", а подкаст "Город" – "Городские СМИ и блоги".

Голосование проходило на сайте mos.ru и длилось более трех недель. Экспертные жюри отбирали номинантов премии, а победителей в 18 категориях выбирали горожане. Всего в голосовании участвовали более 200 тысяч горожан.

Ранее начался прием заявок на третью Московскую Арт Премию. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции в "Зарядье". Заявки будут принимать до 31 августа. Лучших участников выберут в пяти номинациях.

