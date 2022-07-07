В Москве открылось голосование за проекты премии MUF Community Awards 2022

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

В Москве началось онлайн-голосование за лучшие городские проекты премии MUF Community Awards 2022. Об этом рассказали в пресс-службе Московского урбанистического форума.

"[Премия] ежегодно присуждается городским сообществам, независимым проектам, частным инициативам в рамках Московского урбанистического форума", – рассказали организаторы.

Голосование доступно до 29 июля на портале mos.ru. Торжественная церемония награждения будет дистанционной и состоится 5 августа.

Награды вручают в 18 номинациях, пять из которых стали новшеством нынешнего года: категории "Город для животных", "Городские сервисы", "Новые пространства", "Зеленый город: медиа" и "Город для бизнеса".

На победы в разных номинациях претендуют парк "Павелецкая плаза", парк Малевича, проект "Яндекс.Маршрутизация", Фонд Ruarts, Дом культуры "ГЭС-2", детский книжный магазин "Маршак" и другие проекты.

Ранее стало известно, что Московский урбанистический форум состоится в выставочном формате. Он пройдет в "Манеже" с начала по конец августа 2022 года.