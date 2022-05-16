Московский урбанфорум состоится в выставочном формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский урбанистический форум состоится в выставочном формате. Он пройдет в "Манеже" с начала по конец августа 2022 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На международный конгресс, посвященный глобальным вызовам, стоящим перед мегаполисами, были приглашены иностранные делегации. В ходе мероприятий участники смогут узнать о градостроительных проектах Москвы.

"За последние 10 лет в Москве было реализовано множество проектов, при этом на будущее перед нами стоят не менее грандиозные задачи", – отметил заммэра Андрей Бочкарев.

Московский урбанистический форум проходит ежегодно с 2011 года. В 2021 году из-за COVID-19 он впервые прошел в гибридном формате. В дискуссиях на полях Московского урбанистического форума тогда приняли участие 480 спикеров, что стало абсолютным рекордом за всю историю его проведения.

Всего в рамках деловой программы форума были проведены 100 мероприятий, в которых приняли участие более 1,2 тысячи экспертов из 18 стран мира, включая международных экспертов и иностранных политиков, а также представителей правительства и регионов РФ.

