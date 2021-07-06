Московский урбанистический форум – 2021 собрал рекордное число спикеров

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В дискуссиях на полях Московского урбанистического форума в 2021 году приняли участие 480 спикеров, что является абсолютным рекордом за всю историю его проведения. Об этом сообщается по итогам президиума правительства столицы.

"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции форум был организован в смешанном формате – с сокращением числа участников офлайн и подключением спикеров в режиме телемоста. Это позволило привлечь рекордное число участников дискуссий за всю историю МУФ – 480 спикеров (в 1,6 раза больше, чем в 2019 году), в том числе 188 иностранных экспертов из 37 стран мира", – говорится в сообщении.

Всего в рамках деловой программы форума было проведено 100 мероприятий, в которых приняли участие более 1,2 тысячи экспертов из 18 стран мира, включая международных экспертов и иностранных политиков, а также представителей правительства и регионов РФ.

Главными спикерами форума стали Сергей Собянин, зампред кабмина РФ Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Челябинской области Алексей Текслер, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, обер-бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг, лорд-мэр Дублина Хейзел Чу, вице-мэр Милана Пьерфранческо Маран, генсек организации "Врачи без границ" Кристофер Локйер.

"Трансляции посмотрели более 100 тысяч человек из 75 стран. Работу МУФ освещали 320 журналистов, представлявших 45 средств массовой информации. В СМИ вышло свыше 6,5 тысячи публикаций", – уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В рамках форума был проведен международный конгресс Urban Health, участники которого обсудили борьбу с коронавирусом, фестиваль Moscow Urban Fest, а также прошла тематическая выставка.

"На выставке МУФ-2021 были представлены ключевые проекты развития Москвы. На стендах проходили деловые встречи, подписание соглашений и другие мероприятия, которые в том числе транслировались онлайн", – добавили в пресс-службе.

По итогам форума столичное правительство заключило соглашение с ПАО "КамАЗ" и компанией "Роснано" о создании производства водоробусов на территории Москвы. Также международные договоры о сотрудничестве подписали многие городские предприятия.

Кроме того, 2 июля состоялась церемония вручения премии городских сообществ MUF Community Awards 2021.

"Победителей отобрали в ходе онлайн-голосования на mos.ru с 21 по 30 июня. В нем приняли участие свыше 210 тысяч человек. Лауреатов премии определили в разных номинациях", – отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, на площадке Московского урбанистического форума был подписан меморандум, по которому Москва стала 39-м участником международной программы "Города побеждают диабет". Участниками мероприятия стали главный внештатный специалист – эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов, гендиректор Московского урбанистического форума Денис Бойков, гендиректор компании Novo Nordisk в России Сергей Решетников.