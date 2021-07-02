Москва присоединилась к международной программе "Города побеждают диабет"

Фото: AP Images for Novo Nordisk/Eric Kayne
Москва стала 39-м участником международной программы "Города побеждают диабет", соответствующий меморандум подписан на площадке Московского урбанистического форума.
Участниками мероприятия стали главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов, гендиректор Московского урбанистического форума Денис Бойков, гендиректор компании Novo Nordisk в России Сергей Решетников.
"38 немаленьких городов уже участвуют в этой программе, мы 39-е. Это многомиллионные мегаполисы, и я рад, что Москва присоединилась к этой команде, займет достойное место в ней", – цитирует Анциферова Агентство "Москва".
Программа "Города побеждают диабет" – совместная разработка Центра диабета Steno в Копенгагене, Университетского колледжа Лондона и компании Novo Nordisk, запущенная в 2014 году. Ее задача – сокращение роста заболеваемости диабетом в мире. Городам-участникам предоставляется масштабный обзор эффективных решений, прошедших тестирование в городах-партнерах.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что рост числа пациентов с сахарным диабетом во всем мире принимает характер неинфекционной эпидемии. Он убежден, что проблему пора решать на международном уровне.
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