Названы "глазные" симптомы сахарного диабета

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Специалисты клиники "Майо" в США рассказали, что проблемы со зрением могут свидетельствовать о диабете второго типа, передает издание Express.

Врачи рассказали, что на первых этапах диабет может не вызывать симптомов или выражаться в легких проблемах со зрением, однако при осложнении пациент может указывать на темные пятна или пустые области в поле зрения. Специалисты пояснили, что в этот момент в глазах создается "затуманенность" и нарушаются цветовые поля.

При проявлении подобных симптомов врачи рекомендовали обратиться к соответствующим специалистам для подтверждения или исключения наличия диабета.

Ранее врач-эндокринолог Сара Брюйер рассказал, что самой лучшей диетой для людей, страдающих диабетом, является средиземноморская. Эндокринолог сослалась на исследование ученых, проводившееся с целью выяснения влияния рациона на показатели сахара в крови.

В эксперименте поучаствовали 215 добровольцев – диабетиков второго типа с избыточным весом. Половине из них было рекомендовано низкое количество жиров в пище и ограничение калорийности, другим же полагалось следовать принципам средиземноморской диеты – употреблять больше фруктов, овощей и морепродуктов.

По словам Брюйер, данный тип диеты подходит не только для диабетиков. Он также является оптимальным способом питания и для здоровых людей.