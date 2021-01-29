Врач назвала идеальную диету для диабетиков

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Самой лучшей диетой для людей, страдающих диабетом, является средиземноморская. Об этом рассказала врач-эндокринолог Сара Брюйер, сообщает издание Express.

Эндокринолог сослалась на исследование ученых, проводившееся с целью выяснения влияния рациона на показатели сахара в крови.

В эксперименте поучаствовали 215 добровольцев – диабетиков второго типа с избыточным весом. Половине из них было рекомендовано низкое количество жиров в пище и ограничение калорийности, другим же полагалось следовать принципам средиземноморской диеты – употреблять больше фруктов, овощей и морепродуктов.

70 процентов участников из первой группы спустя четыре года были вынуждены начать прием препаратов, снижающих сахар в крови. Во второй группе принимать лекарства стали только 44 процента людей.

По словам Брюйер, данный тип диеты подходит не только для диабетиков. Он также является оптимальным способом питания и для здоровых людей.

Ранее врачи назвали восемь предвестников диабета. Таковыми являются необъяснимое чувство жажды, частое мочеиспускание, резкий набор или потеря веса, проблемы со зрением, покалывание в руках и ногах, чрезмерная усталость, головокружение, а также долго не заживающие раны и ссадины.