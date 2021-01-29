Врач назвала идеальную диету для диабетиков

Фото: depositphotos/AndreyPopov
Самой лучшей диетой для людей, страдающих диабетом, является средиземноморская. Об этом рассказала врач-эндокринолог Сара Брюйер, сообщает издание Express.
Эндокринолог сослалась на исследование ученых, проводившееся с целью выяснения влияния рациона на показатели сахара в крови.
В эксперименте поучаствовали 215 добровольцев – диабетиков второго типа с избыточным весом. Половине из них было рекомендовано низкое количество жиров в пище и ограничение калорийности, другим же полагалось следовать принципам средиземноморской диеты – употреблять больше фруктов, овощей и морепродуктов.
70 процентов участников из первой группы спустя четыре года были вынуждены начать прием препаратов, снижающих сахар в крови. Во второй группе принимать лекарства стали только 44 процента людей.
По словам Брюйер, данный тип диеты подходит не только для диабетиков. Он также является оптимальным способом питания и для здоровых людей.
Ранее врачи назвали восемь предвестников диабета. Таковыми являются необъяснимое чувство жажды, частое мочеиспускание, резкий набор или потеря веса, проблемы со зрением, покалывание в руках и ногах, чрезмерная усталость, головокружение, а также долго не заживающие раны и ссадины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: