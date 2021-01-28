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Общество

18:05

Врачи назвали восемь предвестников диабета

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачи назвали восемь основных признаков, которые являются предвестниками диабета второго типа. Об этом сообщает Express.

Специалисты рекомендовали обратить внимание на необъяснимое чувство жажды, частое мочеиспускание, резкий набор или потерю веса, проблемы со зрением, покалывание в руках и ногах, чрезмерную усталость, головокружения. Также, по словам экспертов, на диабет может указывать то, что у человека долго не заживают раны и ссадины.

При появлении нескольких из этих симптомов необходимо проконсультироваться с врачом, уточнили специалисты.

Отмечается, что больше всего риску подвержены люди старше сорока лет, у которых есть избыточный вес, а также наследственная предрасположенность.

Врач-эндокринолог Ральф Абрахам ранее рассказал, что высокий уровень сахара в крови, создающий угрозу появления у человека диабета второго типа, можно обнаружить через несколько утренних симптомов.

По его словам, к числу признаков диабета можно отнести постоянную жажду и учащенное мочеиспускание.

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