Врачи назвали идеальный завтрак для людей с диабетом

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Эксперты рассказали об идеальном завтраке для людей с диабетом. Об этом сообщает Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию.
Медики отмечают, что пациентам с диабетом второго типа лучше завтракать куриными яйцами. По словам специалистов, в яйце менее грамма углеводов, в нем много белка. Кроме того, в куриных яйцах много калия, который влияет на состояние нервной и мышечной ткани, сердце и сосуды.
В сообщении отмечается, что если человек с преддиабетом или диабетом второго типа будет регулярно употреблять натощак куриные яйца, то уровень глюкозы у него в крови может существенно улучшиться.
Также эксперты добавляют, что завтрак с яйцами надолго насыщает, что позволяет человеку не переедать днем и способствует снижению уровня жира в организме.
Ранее врачи назвали опасные для диабетиков фрукты. Манго, ананас, дыня, бананы и другие сладкие тропические фрукты вызывают резкий скачок сахара в крови.
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