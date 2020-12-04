Врачи назвали идеальный завтрак для людей с диабетом

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Эксперты рассказали об идеальном завтраке для людей с диабетом. Об этом сообщает Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию.

Медики отмечают, что пациентам с диабетом второго типа лучше завтракать куриными яйцами. По словам специалистов, в яйце менее грамма углеводов, в нем много белка. Кроме того, в куриных яйцах много калия, который влияет на состояние нервной и мышечной ткани, сердце и сосуды.

В сообщении отмечается, что если человек с преддиабетом или диабетом второго типа будет регулярно употреблять натощак куриные яйца, то уровень глюкозы у него в крови может существенно улучшиться.

Также эксперты добавляют, что завтрак с яйцами надолго насыщает, что позволяет человеку не переедать днем и способствует снижению уровня жира в организме.

Ранее врачи назвали опасные для диабетиков фрукты. Манго, ананас, дыня, бананы и другие сладкие тропические фрукты вызывают резкий скачок сахара в крови.