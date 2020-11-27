Врач назвал опасные для диабетиков фрукты

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Манго, ананас, дыня, бананы и другие сладкие тропические фрукты, которые вызывают резкий скачок сахара в крови, являются опасными для людей с диабетом второго типа, рассказал врач-диетолог Майкл Мосли в интервью Express.

По его словам, людям, страдающим этой болезнью, лучше выбирать ягоды, яблоки и груши.

Также диетолог рекомендовал сократить общее потребление углеводов даже людям, у которых нет проблем со здоровьем. Для контроля уровня сахара в крови врач призвал отдать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом.

Ранее ученые обнаружили, что регулярное употребление куриных яиц повышает риск развития диабета второго типа. Специалисты изучили данные о диете 8 545 человек, собранные с 1991 по 2009 год. Они выяснили, что, включая в рацион в среднем более 38 граммов яиц в день, человек увеличивает риск диабета примерно на 25%. Люди, употреблявшие более 50 граммов продукта, увеличивают риск заболевания на 60%, причем среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин.

