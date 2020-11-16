Назван неожиданный продукт, повышающий риск диабета на 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ученые обнаружили, что регулярное употребление куриных яиц повышает риск развития диабета второго типа. Исследование опубликовано в журнале British Journal of Nutrition.
Специалисты изучили данные о диете 8 545 человек, собранные с 1991 по 2009 год. Они выяснили, что, включая в рацион в среднем более 38 граммов яиц в день, человек увеличивает риск диабета примерно на 25%.
Люди, употреблявшие более 50 граммов продукта (одно яйцо. – Прим. ред.), увеличивают риск заболевания на 60%, причем среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин.
Исследователи считают, что полученные выводы позволили доказать, что риск диабета возрастает прямо пропорционально росту потребления яиц. В то же время необходимо теперь выявить точный механизм воздействия продукта на организм.
Ранее специалисты-диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчез рассказали, от каких продуктов следует отказаться при головной боли. По мнению экспертов, не следует употреблять голубые сорта сыра, а также стоит ограничить поедание цитрусовых из-за их сосудорасширяющего эффекта.
"Доктор 24": "вся правда о яйцах"
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