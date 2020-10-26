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Общество

05:38

Диетолог объяснил разницу между яйцами с белой и темной скорлупой

общество еда животные

Фото: Depositphotos/Wavebreakmedia

Диетолог Айтор Санчес рассказал, чем отличаются яйца с белой и коричневой скорлупой.

Специалист указал, что цвет зависит от тех пигментов, которые яйцу передаст курица. В свою очередь, пигменты во многом зависят от породы птицы, передает испанское издание La Vanguardia.

В то же время яйца с белой и темной скорлупой имеют одинаковые свойства. Эксперт заверил, что в любом случае цвет скорлупы ничего не говорит ни о питательных свойствах, ни об образе жизни курицы.

Ранее эксперты рассказали, как варить яйца, чтобы их вкус был нежным, а скорлупа легко снималась. Для этого перед приготовлением необходимо в течение 10 минут подержать продукт в холодной воде.

"Доктор 24": "вся правда о яйцах"

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