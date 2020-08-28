Названы самые токсичные продукты с огорода

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский в интервью радио Sputnik рассказал о самых токсичных продуктах с огорода.
По его словам, сельхозпроизводители активно используют химические средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. При этом растения эти вещества тоже в себя вбирают, что в конечном итоге может быть небезопасно для здоровья людей.
Любоведский указал, что особенно осторожными надо быть с овощами и фруктами. Больше всего пестицидов может быть в горохе и семечках подсолнечника, а, следовательно, и в подсолнечном масле, отметил специалист.
"На растения выливают яды для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Причем яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая", – отметил Любоведский.
Эксперт советовал искать горох, который выращен в условиях органического сельхозпроизводства. При этом не следует увлекаться так называемыми "фермерскими" продуктами, если нет уверенности, что их производители соблюдают все санитарные нормы.
Врач-диетолог Ирина Лизун ранее призвала не злоупотреблять картофелем. Он содержит довольно большое количество резистентного крахмала, которая при термической обработке он меняет свои свойства.
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