Диетологи рассказали, от каких продуктов стоит отказаться при головной боли

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Диетологи рассказали, употребление каких продуктов питания следует ограничить при головной боли. Об этом сообщает La Vanguardia.
Специалисты Сандра Бакера и Альваро Санчес рассказали, что головная боль может возникнуть по многим причинам, поэтому при периодических головных болях необходимо обратиться к врачу. По словам экспертов, зачастую с симптомом можно справиться с помощью изменения привычек, образа жизни, диеты.
Например, стоит ограничить употребление голубых сортов сыра, в которых содержится много гистамина – производного аминокислоты гистидин. Из-за этого эксперты советуют не налегать на цитрусовые, оказывающие сосудорасширяющий эффект. Кроме того, причиной возникновения головной боли, по мнению диетологов, может стать чрезмерная любовь к кофе. Кстати, специалисты предупреждают: сокращение употребления кофеина также может вызвать головную боль.
В список продуктов, которые стоит ограничить, вошли также авокадо, красное вино, колбасные изделия.
Диетолог Сандра Бакера подчеркивает: людям, у которых часто болит голова, нужно есть чаще.
"Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частные перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше", – пояснила специалист.
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