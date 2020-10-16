Эксперты рассказали, как похудеть в домашних условиях к Новому году

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Россияне в последнее время стали больше уделять внимания своему внешнему виду, в частности функциональным тренировкам, считает персональный тренер, диетолог, специалист по фитнес-тестированию Надежда Сенькова. Об этом сообщает News.ru.

Она подчеркнула, что люди стали больше следить не столько за весом, сколько за объемами тела и внешним видом.

"Теперь занимающихся больше привлекают тренировки с собственным весом, без активного использования тренажеров. Значительная часть сейчас тренируется в залах по этому принципу, чтобы в случае их закрытия, продолжать заниматься дома. Онлайн тренировки также пользуются большим спросом, половина инструкторов до сих пор работает с людьми в таком формате", – поделилась Сенькова.

Эксперт отметила, что к домашним тренировкам стоит относиться серьезно и перед занятиями проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать возможных травм. Начать худеть Сенькова рекомендует с двух тренировок в неделю.

Диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН, ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса имени Н. Э. Баумана Дарья Русакова подчеркнула, что, работая на дому, человек должен питаться по четкому расписанию и иметь физическую нагрузку.

"Режим дня и пищи должны быть расписаны. Не держите еду под рукой, именно механическое поглощение пищи сложно контролировать. Обязательно должен быть завтрак – блюдо из яиц или творог, допускается и кусочек мяса птицы, плюс овощной или фруктовый салат", – посоветовала диетолог.

Также она рассказала, что обед должен состоять из супа, кусочка мяса или рыбы с овощным гарниром, а ужин – из рыбы или птицы с овощами. Перед самим отходом ко сну можно выпить несладкий кисломолочный напиток.

При этом в течение дня можно перекусывать, но правильно, считает Русакова. Так, она порекомендовала употреблять орехи или сухофрукты, кисломолочные напитки, нежирный сыр и творог. Чай пить можно с пастилой без сахара либо ягодами или фруктами. Он также подчеркнула, что в день можно употреблять около 10 граммов шоколада, а в неделю – небольшую порцию пельменей.

"Тоненький кусочек сала на завтрак действительно будет очень полезен и не добавит лишних килограммов. Нужно составить себе специальную таблицу. Посчитать, сколько вы тратите калорий, а какое количество съедаете, можно самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту", – заключила эксперт.

Психоаналитический психолог Татьяна Саломатова считает, что тренировки, правильное питание и четкий режим дня поспособствуют хорошему настроению и эмоциональному состоянию.

"Нужно худеть не к конкретному дню, а понять, что стоит в целом изменить образ жизни во благо своему здоровью", – считает психолог.

Кроме этого, эксперты считают, что позитивным изменениям поспособствуют постановка небольших целей, четкий режим тренировок, ведение дневника, осознание своих пищевых привычек и поощрение себя за достижения.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что справляться со стрессом с помощью еды – это естественно. Так, чтобы нормализовать эмоциональное состояние, не нужен целый торт или большая упаковка мороженого. По словам Бережной, лучше съесть то, что действительно приносит удовольствие. Если человек любит шоколад, то настроение улучшит даже одна долька лакомства.

