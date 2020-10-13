Эксперты рассказали, как правильно заедать стресс

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Справляться со стрессом с помощью еды – это естественно. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Однако эксперт подчеркнула: чтобы нормализовать эмоциональное состояние, не нужен целый торт или большая упаковка мороженого. По словам Бережной, лучше съесть то, что действительно приносит удовольствие. Если человек любит шоколад, то настроение улучшит даже одна долька лакомства.

"Единственное, надо понимать ограничение: вы позволяете себе удовольствие, но это должно быть именно удовольствие, а не ежедневная еда", – отметила диетолог.

Бережная также рассказала, что любимая еда во время стресса только временно "снижает градус" переживаний, однако не может устранить источник проблемы. А вот увеличение порции "лекарства" влечет за собой появление новых тревог. Например, попытки спрятать стресс за сладким могут спровоцировать снижение позитивного эффекта. А вот тревога может стать постоянным спутником человека.

"Из этой ситуации надо выйти, чтобы не было хронического стресса. Одними продуктами, даже если вы будете очень правильно питаться, от этого не спастись. Это серьезная ситуация. Люди с хроническим стрессом в итоге имеют очень большой букет заболеваний", – заключила Бережная.

Поднять настроение помогают жирные сорта рыбы, шоколад, орехи и морская капуста. О "продуктах хорошего настроения" рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.