Названы популярные мифы о похудении

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Главный внештатный диетолог Московской области Инна Пичугина развеяла самые популярные мифы о похудении, сообщает РИА Новости.

Она назвала заблуждением, что арбуз и дыня гарантированно помогают сбросить лишний вес. По мнению специалиста, бахчевые повышают аппетит из-за большого содержания воды, а сахароза и фруктоза, содержащиеся в них, поднимают уровень сахара в крови.

"После употребления арбуза человек чувствует сытость только короткое время, потом наступает резкое чувство голода. И, как правило, такая диета быстро оканчивается срывом", – сообщила Пичугина.

Она порекомендовала есть 200–300 граммов бахчевых вместо сладкого во время основного приема пищи. При этом людям с диабетом, болезнями почек, сердца и сосудов лучше ограничить их употребление.

Ранее врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, какие блюда из картофеля лучше исключить из своего меню, а какие подходят даже для тех, кто хочет похудеть.

По ее словам, картофель сам по себе не является вредным продуктом для организма человека. Однако с точки зрения диетологии блюда на его основе слишком калорийные.