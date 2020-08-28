Названы популярные мифы о похудении

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Главный внештатный диетолог Московской области Инна Пичугина развеяла самые популярные мифы о похудении, сообщает РИА Новости.
Она назвала заблуждением, что арбуз и дыня гарантированно помогают сбросить лишний вес. По мнению специалиста, бахчевые повышают аппетит из-за большого содержания воды, а сахароза и фруктоза, содержащиеся в них, поднимают уровень сахара в крови.
"После употребления арбуза человек чувствует сытость только короткое время, потом наступает резкое чувство голода. И, как правило, такая диета быстро оканчивается срывом", – сообщила Пичугина.
Она порекомендовала есть 200–300 граммов бахчевых вместо сладкого во время основного приема пищи. При этом людям с диабетом, болезнями почек, сердца и сосудов лучше ограничить их употребление.
Ранее врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, какие блюда из картофеля лучше исключить из своего меню, а какие подходят даже для тех, кто хочет похудеть.
По ее словам, картофель сам по себе не является вредным продуктом для организма человека. Однако с точки зрения диетологии блюда на его основе слишком калорийные.
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